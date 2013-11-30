Московское "Динамо" проиграло "Сeверстали" по буллитам

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Столичные "Динамовцы" уступили в Череповце местной "Северстали". Основное время и овертайм закончились со счетом 2:2, а в серии буллитов точнее оказались хозяева. Единственный точный бросок на свой счет записал Николай Жердев.

Перед этой игрой обе команды отметились поражениями. Действующий чемпион КХЛ проиграл дома самой слабой команде лиги – Новокузнецкому "Металлургу" (3:4), а "Северсталь" также дома уступила ярославскому "Локомотиву" – 1:2.

Добавим, что первый матч этих соперников в сезоне закончился победой "Динамо" 3:1. Открыли счет бело-голубые и в этом матче – в середине второго периода отличился Юрий Бабенко с передачи Лео Комарова. Однако еще до перерыва хозяева отыгрались усилиями Геннадия Столярова. А за 6 секунд до сирены Анатолий Никонцев вывел череповчан вперед. Добавим, что хозяева оба раза забивали в большинстве.

"Динамо" реализовало большинство в начале третьего периода – Константин Глазачев завершил усилия Сергея Соина и Юрия Бабенко. Большего за 60 минут игроки сделать не смогли. Отметим, что вратарь "Динамо" Александр Еременко отразил 33 броска, тогда как его визави Якуб Штепанек только 23. Правда, он несколько раз подряд спас свою команду в концовке.

Овертайм также обошелся без заброшенных шайб, а в серии буллитов единственный точный бросок удался Николаю Жердеву. В итоге "Динамо" набирает одно очко и остается на втором месте в западной конференции. "Северсталь" набирает 2 очка и поднимается на 11-ю строчку на западе. От зоны плей-офф череповчан отделяет 9 очков.

После игры главный тренер "Динамо" Олег Знарок напомнил, что двукратные обладатели Кубка Гагарина проиграли все три серии буллитов в этом сезоне – до этого мачта были поражения от рижского "Динамо" (2:3) и "Барыса" (3:4). "Северсталь" уже 7 раз решала матч при помощи штрафных бросков и выиграла три серии.