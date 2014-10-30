Форма поиска по сайту

30 октября 2014, 21:40

Спорт

Хоккеисты ЦСКА на выезде уступили "Торпедо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на выезде уступил "Торпедо". Поединок, состоявшийся в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 0:3.

Точными бросками в составе победителей отметились Яркко Иммонен, Вадим Хомицкий и Сакари Салминен. Таким образом, торпедовцы продлили свою победную серию в чемпионате, доведя ее до пяти матчей.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает занимать вторую строчку, отставая от петербургского СКА на 9 баллов.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
хоккей ЦСКА КХЛ

Главное

