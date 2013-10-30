Столичные армейцы обыграли "Северсталь" в серии буллитов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл череповецкую "Северсталь" в серии буллитов.

Счет в матче открыли хоккеисты "Северстали". На 10-й минуте численное преимущество реализовал Геннадий Столяров. Отыграться армейцы смогли через 6 минут - шайбу на свой счет записал Андрей Первышин.

Во второй трети матча команды обменялись обменялись заброшенными шайбами. На гол игрока ЦСКА Брэндона Рида на 27-й минуте, череповчане ответили уже через 32 секунды шайбой Николая Казаковцева.

Затем ни в третьем периоде, ни в дополнительной пятиминутке команды не смогли поразить ворота друг друга. При этом даже в серии буллитов соперникам потребовалось 12 попыток на двоих, чтобы сделать результативный бросок. Его исполнил защитник армейцев Никита Зайцев, который и принес победу московской команде - 3:2.

Благодаря этой победе московский ЦСКА набрал 34 очка и занимает пятое место в конференции "Запад"