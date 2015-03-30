Форма поиска по сайту

30 марта 2015, 23:01

Спорт

ЦСКА одержал третью победу подряд в серии со СКА

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В третьем матче финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА на выезде переиграл петербургский СКА.

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу "красно-синих".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Любимов, Денис Денисов и Александр Радулов. У хозяев единственный гол на свой счет записал Максим Чудинов.

Таким образом, ЦСКА выиграл у СКА третий матч подряд и повел в серии 3:0. Четвертый поединок состоится в Санкт-Петербурге 1 апреля. Победа ЦСКА выведет москвичей в финал Кубка Гагарина.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
хоккей ЦСКА СКА

Главное

