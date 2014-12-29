Спорт за неделю: старт молодежного ЧМ и ЦСКА в плей-офф КХЛ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские хоккеисты стартуют с двух побед на чемпионате мира, ЦСКА обеспечивает себе место в плей-офф, в Сочи завершился чемпионат России по фигурному катанию, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

ЦСКА - в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В воскресенье, 28 декабря, московский ЦСКА одержал очередную победу в регулярном чемпионате КХЛ. На этот раз "жертвой" подопечных Дмитрия Квартальнова стал хоккейный клуб "Сочи". Героем встречи стал лидер армейцев Александр Радулов, оформивший дубль.

Сначала Радулов воспользовался передачей Игоря Григоренко и сравнял счет в поединке, а в третьем периоде реализовал большинство, принеся своей команде победу. В итоге поединок завершился со счетом 5:3 в пользу москвичей - за две минуты до финальной сирены Макаров установил окончательный результат.

Стоит отметить, что благодаря этой победе ЦСКА набрал 98 очков в 40 матчах и стал первым клубом КХЛ, обеспечившим себе выход в плей-офф.

Что касается другого московского клуба - "Динамо", то "бело-голубые" накануне в четвертый раз в сезоне обыграли петербургский СКА. Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга. Первую шайбу зрители увидели лишь в середине второго периода, когда в большинстве отличился Максим Пестушко.

В третьем отрезке игры благодаря голу Андрея Кутейкина питерцы сравняли счет, но на последней минуте СКА пропустил контратаку и Максим Карпов забросил победную шайбу.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

"Молодежка" стартует с двух побед на чемпионате мира

26 декабря в Канаде стартовал очередной чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. В первом матче турнира сборная России не без труда обыграла команду Дании - 3:2. При этом основное время встречи группы B, прошедшей в Торонто, закончилось со счетом 2:2.

Датчане вышли вперед благодаря шайбам Оливера Бьоркстранда и Николая Элерса в первом периоде, но россияне усилиями Николая Голдобина и Максима Мамина в третьем отрезке игры восстановили равновесие. В овертайме командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии буллитов точнее были российские хоккеисты. Победный бросок совершил Сергей Толчинский.

Гораздо проще сложился для подопечных Валерия Брагина поединок со сборной Швейцарии. Россияне забросили в ворота соперника семь безответных шайб: отличились Рушан Рафиков, Александр Дергачев, Павел Бучневич, Сергей Толчинский, Александр Шаров, Владислав Каменев и Вячеслав Лещенко.

Кроме того, вратарь Игорь Шестеркин сохранил ворота в неприкосновенности, отразив 32 броска.

Максим Ковтун - двукратный чемпион России

На прошлой неделе в Сочи завершился чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого определяется предварительный состав сборной на чемпионат Европы. Еще до старта первенства стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России может изменить спортивному принципу при определению состава команды для участия в ЧЕ. Естественно, такая новость не могла не вызвать скандал.

Главной его участницей стала олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, которая была вынуждена пропустить чемпионат России из-за травмы, но ставит перед собой цель восстановиться к европейскому форуму. В федерации отметили, что если Сотникову включат в состав сборной, то нарушением это не будет, так как по правилам гарантированные путевки на чемпионат Европы получают только фигуристы, занявшие первое и второе место на ЧР.

Что касается результатов в женском одиночном катании, то фаворитки подтвердили свой статус. Елена Радионова, двукратная чемпионка мира среди юниоров и серебряная медалистка Финала Гран-при, заняла первое место, Елизавета Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала. Третье место заняла Евгения Медведева, которая из-за возрастных ограничений поехать на взрослый чемпионат Европы не сможет.

У мужчин титул чемпиона России защитил Максим Ковтун. По сумме двух программ Ковтун набрал лучшую сумму - 271,52 балла. Сергей Воронов стал вторым - 270,53 балла. Третье место занял вице-чемпион мира среди юниоров прошлого сезона Адьян Питкеев - 240,96 балла.

Максим Ковтун. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Победителями в танцах на льду стала пара Елена Ильиных и Руслан Жиганшин, второе место заняли чемпионы мира среди юниоров 2011 года Ксения Монько и Кирилл Халявин, третьими стали победители мирового юниорского первенства 2013 года Александра Степанова и Иван Букин.

В состязаниях спортивных пар золото взяли олимпийские чемпионы командного турнира Ксения Столбова и Федор Климов, опередив по сумме баллов Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Бронзу завоевали экс-чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов.

Что посмотреть на этой неделе

В рамках группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборной России осталось провести два матча. В ночь на вторник подопечные Брагина сыграют со Швецией, а в новогоднюю ночью россияне встретятся с чехами.

Напомним, что в турнире участвуют 10 сборных, разделенных на две группы по пять команд в каждой. В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.

Кроме того, всех, кто готов будет 1 января к просмотру футбола, ждет Английская футбольная Премьер-лига. Праздники англичанам не помеха и уже в первый день 2015 года все 20 команд АПЛ будут радовать (или огорчать) болельщиков своей игрой. Из любопытных поединков отметим лондонское дерби: "Тоттенхем" на своем поле примет "Челси".

Регулярный чемпионат КХЛ возобновится 3 января. Обратить внимание стоит на поединок 5 января, в котором встретятся столичные ЦСКА и "Динамо". В этот же день петербургский СКА отправится в Финляндию в гости к "Йокериту".

Даниил Адамов