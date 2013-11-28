Московский ЦСКА на выезде обыграл "Югру" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА в Ханты-Мансийске обыграл местную "Югру" со счетом 4:3.

Первая шайба в матче была заброшена только во втором периоде - на третьей минуте отличился форвард "красно-синих" Илари Филппула. Через две минуты Николай Прохоркин увеличил преимущество армейцев до двух шайб.

В начале последней трети матча защитник хозяев Марек Трончински одну шайбу отыграл. А на 9-й минуте Михаил Жуков счет сравнял.

Затем команды обменялись результативными бросками - на гол Игоря Григоренко ханты-мансийцы ответили шайбой Радека Смоленяка. Однако последнее слово в матче осталось за московским клубом. Решающий гол за 30 секунд до финальной сирены забил Денис Денисов.

После этой победы ЦСКА сравнялся по набранным очкам с рижским "Динамо" и занимает третье место в Западной конференции. Отметим, что латыши уступили в Екатеринбурге "Автомобилисту" со счетом 1:3.