"Спартак" на домашнем льду обыграл новокузнецкий "Металлург"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нанес поражение новокузнецкому "Металлургу" со счетом 5:4.

Счет открыли спартаковцы, на 13-й минуте первого периода это сделал Евгений Кулик. В начала второй двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами: у хозяев отличился Андрей Сергеев на 21-й минуте, у гостей - Александр Аксененко на 22-й.

Затем "Металлургу" удалось вырваться вперед, забив две шайбы подряд. На 29-й и 34-й минутах отличились Кертис Маклин и Дамир Жафяров соответственно. Однако уже через минуту "красно-белые" смогли выровнять положение, голом отметился ветеран команды Вячеслав Козлов.

Но уйти на второй перерыв при равном счете спартаковцам не удалось. Удаление Игоря Волкова новокузнецкие хоккеисты реализовали уже через 14 секунд - на 38-й минуте шайбу забросил Семен Валуйский.

Сравнять счет москвичам удалось ближе к концу третьего периода. На 56-ой минуте в большинстве отличился Михаил Юньков.

И буквально через 40 секунд "красно-белые" вышли вперед - Денис Бодров забил гол уже в равных составах. Эта шайба и стала победной.

Обыграв новокузнецкий "Металлург", московский "Спартак" набрал 31 очко и занимает 10 место в конференции "Запад".