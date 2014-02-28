ХК "Спартак" планирует отказаться от участия в Кубке Надежды

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккейный клуб "Спартак", испытывающий финансовые проблемы, намерен обратиться в КХЛ с просьбой разрешить ему не участвовать в Кубке Надежды, разыгрываемом для клубов, не пробившихся в плей-офф, сообщает "Советский спорт".

По информации издания, клуб подготовил письмо в лигу с объяснением причин отказа. Сразу после окончания регулярного чемпионата все легионеры команды отправятся домой, а молодые хоккеисты войдут в состав молодежного клуба, который сыграет в первом раунде плей-офф МХЛ с "Химиком".

Первый матч на Кубке Надежды "Спартак" должен провести 7 марта.

Напомним, что московский "Спартак" долгое время находится в тяжелом финансовом положении. Это связано с отзывом лицензии у "Инвестбанка", который является генеральным спонсором московской команды. При этом "красно-белые" испытывали проблемы с финансированием еще до отзыва лицензии у банка.

В связи с этим, "красно-белые" были вынуждены расстаться с рядом ведущих игроков, чтобы выплатить задолженности по зарплате. Также команда установила рекордную серию поражений в Континентальной хоккейной лиги, проиграв уже 18 матчей подряд.