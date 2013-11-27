Форма поиска по сайту

27 ноября 2013, 00:40

Спорт

Московское "Динамо" проиграло "Металлургу" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло в Москве новокузнецкому "Металлургу" со счетом 4:3.

В составе новокузнечан заброшенные шайбы записали на свой счет Сергей Емелин, Алексей Косоуров, Михаил Куклев и Ансель Галимов. У динамовцев отличились Алексей Сопин, Денис Кокарев и Александр Рязанцев.

Это поражение стало для "бело-голубых" первым в последних шести матчах. "Динамо" отстает от петербургского СКА на 4 очка и занимает второе место в Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
хоккей Динамо Металлург

Главное

