27 октября 2014, 21:58

Спорт

Хоккеисты столичного "Динамо" уступили рижским одноклубникам в матче КХЛ

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичное "Динамо" на своей площадке уступило рижскому "Динамо". Поединок, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 3:4.

Стоит отметить, что по ходу матча рижане проигрывали 1:3, однако смогли собраться и вырвали победу. Заброшенными шайбами у гостей отметились Микс Индрашис, Гинтс Мейа и Петр Счастливый, оформивший дубль. В составе москвичей забивали Алексей Цветков, Константин Волков и Максим Пестушко.

Несмотря на поражение столичное "Динамо" остается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 31 октября "бело-голубые" примут лидера чемпионата - петербургский СКА.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
хоккей Динамо КХЛ

Главное

