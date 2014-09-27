Форма поиска по сайту

27 сентября 2014, 21:30

Спорт

Хоккейный ЦСКА обыграл минское "Динамо"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА обыграл минское "Динамо" в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:0.

Забитыми шайбами в составе армейцев отметились Александр Радулов, который отличился точным ударом уже на 1-й минуте матче и Стефан Да Коста. Таким образом, столичная команда одержала шестую победу подряд.

Отметим, что свое единственное поражение в чемпионате армейцы потерпели как раз в матче на выезде против минского "Динамо". Следующий матч ЦСКА сыграет во вторник в Новосибирске c "Сибирью", а минчане днем ранее сыграют в Братиславе против "Слована".

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
хоккей ЦСКА Динамо

