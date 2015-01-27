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Спорт

27 января 2015, 18:04

В интернете появились фальшивые билеты на ЧМ по хоккею 2016 года

хоккей мошенники чемпионат мира по хоккею билеты на хоккей

Фото: ТАСС/Елена Руско

Мошенники продают в интернете билеты на матчи чемпионата мира по хоккею 2016 года, которых еще нет в продаже. Об этом заявил журналистам руководитель департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев.

По его словам, в интернете появились предложения о приобретении билетов на матчи в Москве и Санкт-Петербурге. При этом используется прошлогоднее расписание чемпионата мира, а в качестве арены в Санкт-Петербурге назван Ледовый дворец, хотя матчи пройдут в другом месте.

"Официально хочу заявить, что ни федерация хоккея России, ни оргкомитет чемпионата мира, ни представители столичного департамента спорта не имеют к данному сайту никакого отношения. Хочу предостеречь всех поклонников хоккея", - цитирует Воробьева Агентство "Москва".

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Подготовка к чемпионату мира по хоккею 2016 года идет полным ходом. Как известно, он пройдет с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Вся информация о продаже билетов и окончательное расписание появится в ближайшее время на сайте федерации хоккея России, а также на сайтах официальных партнеров матчей. Цены на билеты на ЧМ 2016 будут объявлены к лету этого года.

Напомним, Федерация хоккея России представила официальный логотип чемпионата мира по хоккею 2016 года. Логотип изображает символы двух городов-хозяев чемпионата: Спасскую башню и разводной мост на фоне Петропавловской крепости. Каких-либо новаторских решений в ФХР решили не изобретать, логотип весьма похож на версию, представленную в ходе конгресса Международной федерации хоккея в 2011 году.

Сборная России является действующим чемпионом мира по хоккею. Стоит отметить, что сборная России (и СССР) чаще всего становилась победителем на первенствах планеты - 27 раз. На втором месте канадцы, завоевавшие 24 золотых медали. Чемпионат мира 2015 года пройдет в Чехии.

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