ЦСКА на своей площадке переиграл "Авангард" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА обыграл на своей площадке омский "Авангард" - 3:1.

Счет в матче открыли гости благодаря голу Александра Попова, однако еще в первом периоде "красно-синие" не только отыгрались, но и вышли вперед. Заброшенными шайбами отметились Никита Зайцев и Игорь Макаров.

Во втором периоде армейцы забили еще один гол, отличился Игорь Григоренко. В оставшееся время омичи больше не сумели пробить Станислава Галимова и в итоге уступили.

После этой победы ЦСКА набрал 95 очков и продолжает уверенно занимать первое место в регулярном чемпионате КХЛ.