Олег Знарок. Фото: ИТАР-ТАСС

Наставник столичного "Динамо" Олег Знарок назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею, сообщает официальный сайт "бело-голубых".

Под руководством Знарка "бело-голубые" дважды выигрывали Кубок Гагарина - в сезонах 2011/12 и 2012/13. В нынешнем сезоне "Динамо" выиграло регулярный чемпионат, однако вылетело из плей-офф в первом же раунде, уступив ярославскому "Локомотиву" со счетом 3:4.

Свою тренерскую карьеру новый наставник российской команды начал в молодежной сборной Латвии. Так, в 2005 году под его руководством латышская "молодежка" в возрасте до 20 лет впервые вышла в элитный дивизион чемпионата мира. С 2006 по 2011 год Знарок руководил национальной сборной Латвии. С 2008 по 2010 годы возглавлял клуб КХЛ ХК МВД и в сезоне 2009/10 был признан лучшим тренером лиги.

Кроме того, главным менеджером российской команды стал генеральный директор "Динамо" Андрей Сафронов. Ранее эту должность занимал Алексей Касатонов.

Прежний тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов покинул свой пост 5 марта. Сборную России он возглавил в 2011 году, контракт был рассчитан до конца олимпийского цикла. Под началом экс-тренера казанского "Ак Барса" сборная России выиграла чемпионат мира-2012, на ЧМ-2013 вылетела на стадии 1/4 финала. На Олимпийских играх в Сочи российская команда дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Финляндии со счетом 1:3.