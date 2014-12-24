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Спорт

24 декабря 2014, 19:02

ЦСКА одержал волевую победу на рижским "Динамо" в матче КХЛ

хоккей ЦСКА КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА одержал волевую победу на рижским "Динамо". Поединок, проходивший в Риге, завершился со счетом 5:4 в пользу "красно-синих".

По ходу встречи подопечные Дмитрия Квартального проигрывали 0:2 и 2:4, но смогли вырвать победу. В составе москвичей дубль оформил Ондржей Немец, для которого этот матч стал первым в составе армейцев. По разу отличились Евгений Коротков, Игорь Макаров и Стефан Да Коста.

У рижан две шайбы забросил Микелис Редлихс, по одному голу на свой счет записали Линус Виделль и Чарльз Дженовей.

После 38 игр столичный ЦСКА остается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, опережая идущий вторым финский "Йокерит" на 6 баллов.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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