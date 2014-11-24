ЦСКА на своей площадке обыграл СКА и одержал девятую победу подряд

Фото: ТАСС/Артем Коратаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного ЦСКА на своей площадке оказались сильнее петербургских армейцев - 5:3.

Гости открыли счет уже на 4-й минуте встречи. Ковальчук вошел в зону и сделал передачу на ход Виктору Тихонову, который прострелил на пятак, а Джимми Эрикссон в касание переправил шайбу в угол ворот. Однако в середине первого периода Симон Яльмарссон результат сравнял.

А под занавес периода "красно-синие" вышли вперед, когда цели достиг бросок Евгения Артюхина.

Во втором периоде дублем в составе СКА отметился Виктор Тихонов. Однако между его двумя голами еще одну шайбу на свой счет записал Яльмарссон. В итоге перед заключительной двадцатиминуткой счет был равным.

На старте третьего периода московские армейцы вышли вперед - Ян Муршак ворвался в чужую зону и с правого края нанес резкий бросок с кистей в дальнюю девятку, без шансов для голкипера. Окончательный счет в самой концовке установил Александр Радулов.

ЦСКА одерживает девятую победу подряд и отрывается в турнирной таблице от питерских одноклубников на восемь очков.

Отметим, что матч начался с минуты молчания в память о легендарном хоккейном тренере Викторе Тихонове, который скончался на 85-м году жизни в понедельник, 24 ноября.