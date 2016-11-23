Почти тысячу катков зальют в Подмосковье этой зимой

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 900 катков и площадок для хоккея будут работать в Подмосковье этой зимой, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Более десяти открытых площадок для катания появится в каждом районе области. В Химках будет работать 31 каток, там же появится первая уличная площадка с искусственным льдом.

Самые крупные объекты станут площадками для спортивных соревнований, рассказал глава ведомства Роман Терюшков. Он отметил, что катки пользуются большой популярностью у жителей области.

В столице уже открылся крупнейший каток с искусственным льдом в парке Горького. Скоро открытие сезона катания на ВДНХ.

Всего в этом году в городе зальют порядка 1,5 тысячи катков.