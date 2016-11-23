Почти тысячу катков зальют в Подмосковье этой зимой

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Более 900 катков и площадок для хоккея будут работать в Подмосковье этой зимой, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Более десяти открытых площадок для катания появится в каждом районе области. В Химках будет работать 31 каток, там же появится первая уличная площадка с искусственным льдом.
Самые крупные объекты станут площадками для спортивных соревнований, рассказал глава ведомства Роман Терюшков. Он отметил, что катки пользуются большой популярностью у жителей области.
В столице уже открылся крупнейший каток с искусственным льдом в парке Горького. Скоро открытие сезона катания на ВДНХ.
Всего в этом году в городе зальют порядка 1,5 тысячи катков.
Ссылки по теме