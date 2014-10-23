Форма поиска по сайту

23 октября 2014, 18:45

Спорт

Московское "Динамо" одержало волевую победу над "Сибирью" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного "Динамо" на выезде обыграли "Сибирь". Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 5:3 в пользу москвичей.

По ходу поединка хозяева площадки выиграли 3:1 благодаря шайбам Патрика Херсли, Игоря Ожиганова и Рената Мамашева. Однако динамовцы усилиями Дениса Кокарева, Андрея Миронова, Каспарса Даугавиньша и Алексея Терещенко, оформившего дубль, все-таки вырвали победу.

В итоге "Динамо" набирает 43 очка и вплотную приближается к финскому "Йокериту", с 44 баллами занимающему третье место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче 27 октября "бело-голубые" сыграют на своем льду с рижским "Динамо".

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
хоккей Динамо КХЛ

