Хоккеисты ЦСКА обыграли на выезде омский "Авангард"

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл на выезде омский "Авангард" по счетом 5:3.

Гости открыли счет на 16-й минуте встречи, это сделал финский легионер ЦСКА Илари Филппула. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами - на голы "армейцев" Прохоркина и Морозова, "Авангард" ответил результативными бросками Куляша и Пережогина.

В самом начале третьего периода "красно-синие" увеличили преимущество в счете до двух шайб - автором гола стал Брэндон Рид. Затем Штефан Ружичка один гол отыграл. Однако последнее слово осталось за хоккеистами ЦСКА - дубль оформил Николай Прохоркин.

После этой победы столичный ЦСКА продолжает занимать 4-е место в Западной конференции.