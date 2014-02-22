Хоккеисты сборной Финляндии разгромили США в матче за бронзу

Вратарь сборной Финляндии Туукка Раск. Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты сборной Финляндии разгромили команду США в матче за третье место и стали обладателями бронзовых медалей Олимпиады в Сочи.

Дублем в составе победителей отметился 43-летний капитан финнов Теему Селянне. По шайбе забросили Юсси Йокинен, Юусо Хиетанен и Олли Мяяття.

Отметим, что получив бронзу сочинских Игр, Селянне стал самым возрастным хоккеистом в истории, которому удавалось выиграть олимпийскую медаль. До сегодняшнего дня этот рекорд принадлежал Игорю Ларионову, который на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити завоевал бронзовую награду в составе сборной России.

Финальный поединок между командами Швеции и Канады состоится завтра, 23 февраля, в день закрытия Олимпийских игр. Начало матча - в 16.00.