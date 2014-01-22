Форма поиска по сайту

22 января 2014, 22:15

Спорт

Московское "Динамо" оказалось сильнее ЦСКА в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское "Динамо" на своей площадке обыграло ЦСКА в серии буллитов. Итоговый счет - 2:1 в пользу "бело-голубых".

Первый период команды провели без заброшенных шайб. В самом начале второго отрезка игры армейцам удалось распечатать ворота хозяев льда. Александр Фролов убежал один на один с вратарем динамовцев Александром Шарыченковым и хладнокровно переправил шайбу в сетку.

Действующий обладатель Кубка Гагарина смог отыграться лишь за 7 минут до конца встречи. После великолепно разыгранной трехходовки Мартиньш Карсумс без помех забросил шайбу в полупустые ворота Джеффа Гласса.

В итоге командам пришлось определять победителя в серии буллитов, где сильнее оказались игроки "Динамо". Победный бросок на счету Лео Комарова.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" уверенно занимает первое место со 102 очкам. Армейцы, набравшие 83 балла, расположились на четвертой позиции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
хоккей ЦСКА Динамо КХЛ

