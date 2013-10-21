Московское "Динамо" уступило "Донбассу" в матче чемпионата КХЛ

Фото: dynamo.ru

Московское "Динамо" со счетом 1:2 уступило донецкому "Донбассу" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

"Во втором периоде дончанам удалось изменить рисунок игры и не позволить сопернику навязывать себе невысокий темп и вязкую борьбу. Это принесло результат, и, в первую очередь, работы у вратаря "Донбасса" Майкла Лейтона стало заметно меньше", - отметили в пресс-службе хоккейного клуба "Донбасс".

Единственную шайбу у "Динамо " на первой минуте забросил Мартиньш Карсумс.

В составе победителей на 20-й минуте забил шайбу Лукаш Кашпар, а на 27 минуте - Петтери Виртанен.