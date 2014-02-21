Канадские хоккеистки выиграли олимпийское золото в Сочи

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная Канады по хоккею выиграла четвертые Олимпийские игры подряд. В финальном матче в Сочи канадки обыграли в овертайме команду США со счетом 3:2.

По ходу поединка американские хоккеистки выигрывали 2:0, однако удержать преимущество не смогли и позволили соперницам выровнять положение. У победительниц заброшенными шайбами отметились Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен, оформившая дубль. В составе сборной США голы на счету Меган Дугган и Александры Карпентер.

Напомним, что в матче за третье место команда Швейцарии обыграла Швецию - 4:3.