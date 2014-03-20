Три хоккеиста "Спартака" получили право на расторжение контракта

Фото: ИТАР-ТАСС

Защитники столичного "Спартака" Григорий Желдаков и Михаил Мамкин, а также форвард Павел Медведев получили право от дисциплинарного комитета КХЛ на расторжение контракта с клубом, сообщает Р-Спорт.

"Желдаков, Мамкин и Медведев получили право на расторжение контракта. Теперь они могут обратиться в клуб за этим, и он не имеет права отказать им. Стоит отметить, что Мамкин пошел навстречу клубу и отказался от выходного пособия", - сообщил глава комитет Александр Кикнадзе.

Ранее в лигу с подобным запросом обратился капитан "красно-белых" Денис Бодров, а 6 марта контракт со "Спартаком" разорвал нападающий Том Ванделль.

Напомним, что московский "Спартак" долгое время находится в тяжелом финансовом положении. Это связано с отзывом лицензии у "Инвестбанка", который является генеральным спонсором московской команды. При этом "красно-белые" испытывали проблемы с финансированием еще до отзыва лицензии у банка. В связи с этим, клуб был вынужден расстаться с рядом ведущих игроков, чтобы выплатить задолженности по зарплате.