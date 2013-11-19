Форма поиска по сайту

19 ноября 2013, 22:50

Спорт

Московский ЦСКА дома уступил "Югре" в овертайме

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА дома уступил ханты-мансийской "Югре" в овертайме - 3:4.

В первом периоде команды на двоих забросили пять шайб. На голы армейцев Фролова, Григоренко и Морозова гости ответили шайбами Трончински и Булянского.

Сравнять счет "Югре" удалось лишь в начале третьего периода - отличился Радек Смоленяк.

А в овертайме дубль оформил защитник ханты-мансийской команды Марек Трончински, принеся своей команде победу.

Московский ЦСКА, набрав в сегодняшнем матче лишь одно очко, продолжает занимать 4-е место в Западной конференции.

