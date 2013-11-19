"Спартак" уступил магнитогорскому "Металлургу" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в очередном матче Континентальной хоккейной лиги проиграл на выезде магнитогорскому "Металлургу" со счетом 3:2.

Первый период команды провели без заброшенных шайб. Вторая треть матча полностью осталась за хозяевами площадки. В течение 10 минут "Металлург" забросил три шайбы. Первый гол забил Данис Зарипов, через четыре минуты счет удвоил Ярослав Косов, а довел счет до неприличного Виктор Антипин.

Однако в третьем периоде "Спартак" смог изменить ход неудачно складывающегося матча. На 10-й минуте отличился американский легионер "красно-белых" Дерон Куинт, а за 3,5 минуты до конца сократил счет до минимума Растислав Шпирко.

Спартаковцы продолжали атаковать до финальной сирены, но сравнять счет и перевести игру в овертайм им не удалось.

После сегодняшнего поражения "Спартак" продолжает занимать девятое место в Западной конференции.