Сборная России по хоккею начнет ЧМ-2015 матчем с Норвегией

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Международная федерация хоккея обнародовала календарь чемпионата мира-2015, который пройдет в двух городах Чехии – Праге и Остраве. Сборная России стартует на турнире матчем с Норвегией, который состоится 1 мая.

3 мая россияне сыграют со Словенией, 4-го – с США, 6-го – с Данией, 9-го – с Белоруссией, 10-го – со Словакией. Первый этап российские хоккеисты завершат поединком против финнов 12 мая.

Мировое первенство в Чехии пройдет с 1 по 17 мая.

Сборная России является действующим чемпионом мира по хоккею. В финальном поединке первенства в Минске подопечные Олега Знарка обыграли команду Финляндии со счетом 5:2. Отметим, что это четвертое золото россиян за последние семь лет. Ранее команда становилась лучшей на чемпионате мира в 2008, 2009 и 2012 годах.