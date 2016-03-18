Форма поиска по сайту

18 марта 2016, 10:52

СК возбудил дело после смерти мальчика на хоккейной тренировке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователь столичного управления СКР возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика на тренировке по хоккею, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, утром 18 марта после завершения тренировки по хоккею, проходящей на ледовом поле одного из ТЦ на шоссе Энтузиастов, дети приступили к сбору шайб.

Один из сверстников подбросил шайбу, которая случайно попала в шею 8-летнему ребенку. От полученной травмы он потерял сознание, а в последующем скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности".

