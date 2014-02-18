Дневник Олимпиады: день одиннадцатый

Фото: ИТАР-ТАСС

Выход сборной России по хоккею в четвертьфинал Олимпиады и серебряная медаль в сноуборд-кроссе, фотофиниш в биатлонном масс-старте и доминирование голландцев в конькобежном спорте - в очередном выпуске "Дневника Олимпиады в Сочи".

Результат есть, игра забудется?

Обыграв сборную Норвегии, российские хоккеисты вышли в четвертьфинал, где уже 19 февраля встретятся с Финляндией. Если судить только по счету, то подопечные Билялетдинова выиграли спокойно и уверенно. Но, например, первый период прошел хоть и с преимуществом российской команды, но создать реальных угроз у ворот соперника практически не удалось. А в соперниках был, мягко скажем, не самый грозный соперник.

Во второй двадцатиминутки россиянам все-таки удалось пробить норвежского вратаря Ларса Хаугена, что позволило немного раскрепоститься и почувствовать себя увереннее. Однако реализация моментов продолжала оставаться крайне низкой и забить удалось только еще один раз. В третьем периоде болельщики наблюдали похожую картину - наша сборная атакует, но завершить голом атаку не может. Уже в самой концовке матча, когда норвежцы сменили вратаря на шестого полевого игрока, Александр Радулов поразил пустые ворота соперника, а Алексей Терещенко довершил разгром соперника.

Особо стоит отметить звено Евгения Малкина, вместе с которым в тройке нападения играют Овечкин и Семин (на его место с Норвегией поставили Попова). От такого звездного нападения ждали голов чуть ли не в каждом матче, но сборную на себе продолжает "тащить" первое звено во главе с Павлом Дацюком.

Любопытен также выбор голкипера на оставшиеся поединки. Оба вратаря находятся в отличной форме и успели уже сыграть по одному "сухому" матчу. В игре с Финляндией место в воротах займет, скорее всего, Семен Варламов (вряд ли Сергей Бобровский сыграет два дня подряд). Но в случае победы над финнами, Билялетдинову и его помощникам придется поломать голову над вопросом, кому доверить пост №1 в полуфинале.

Серебро сноубордиста Олюнина

18 февраля "копилка" сборной России пополнилась лишь одной медалью - Николай Олюнин завоевал серебро в сноуборд-кроссе. Обращает на себя внимание тактика российского спортсмена в предварительных соревнованиях. Со старта Николай вырывался вперед и не упускал завоеванное преимущество.

Но в финальном заезде таким способом победить не удалось. Первым финишную ленточку пересек француз Пьер Вольтье, которому удалось захватить лидерство еще на первой трети дистанции. До самого финиша Вольтье не упустил завоеванное преимущество. Отставание россиянина от победителя не было значительным, но все-таки Олюнину пришлось довольствовался лишь серебром. Бронзу завоевал американец Алекс Дейболд, выигравший соперничество у другого француза - Поля де ла Рюэ.

Свендсена и Фуркада рассудил фотофиниш

После сегодняшнего масс-старта, биатлонистам осталось провести лишь три эстафеты. Что касается мужской гонки с общего старта, то в победителях здесь все знакомые лица. Француз Мартен Фуркад и норвежец Эмиль-Хегле Свендсен до последних метров соперничали за золото и для определения победителя потребовался фотофиниш. В итоге, первое место отдали Свендсену.

Отметим, что Фуркад, в отличие от норвежского спортсмена, заезжал один раз на штрафной круг, однако был настолько быстр, что ходом смог компенсировать промах на стрельбище.

Третьим в гонке стал чех Ондржей Моравец, который после 4-й стрельбы был одним из претендентов на золото, но не смог угнаться за французом и норвежцем. Лучшим из россиян стал допустивший три промаха Евгений Гараничев, финишную черту он пересек пятым. Антон Шипулин стал 11-м, Евгений Устюгов, который упал на старте гонки, занял 19-е место, а Дмитрий Малышко - 20-е.

Голландцы снова на пьедестале

Не перестают доказывать свое превосходство в конькобежных дисциплинах голландские спортсмены. До сегодняшнего дня они уже трижды "оккупировали" весь пьедестал. Напомним, что представители Нидерландов завоевали три медали на дистанциях 500 и 5000 метров среди мужчин, а также на дистанции 1500 метров среди женщин. При этом в общей сложности конькобежцы принесли своей олимпийской сборной 19 медалей сочинских Игр.

Сегодня же голландцы показали три первых результата на дистанции 10000 метров. Обладателем золотой медали и автором олимпийского рекорда стал Йоррит Бергсма, который прошел дистанцию за 12 минут 44,45 секунды. Свен Крамер и Боб де Йонг отстали от победителя на 4,57 и 22,74 секунды соответственно.

Из россиян в забеге принимал участие лишь Евгений Серяев, который расположился на девятом месте.

