Женская сборная России по хоккею заняла шестое место на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии и заняла шестое место на Олимпийских играх в Сочи.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу финок. Шайбы в ворота российской команды забросили Линда Валимаки, Ханна-Риикка Валила и Мишель Карвинен, оформившая дубль.

Отметим, что на групповом этапе подопечные Михаила Чеканов выиграли три матча, но в четвертьфинале уступили Швейцарии. Затем российские хоккеистки обыграли японок, что и позволило им принять участие в матче за пятое место.