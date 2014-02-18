Форма поиска по сайту

18 февраля 2014, 19:14

Спорт

Женская сборная России по хоккею заняла шестое место на Олимпиаде

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии и заняла шестое место на Олимпийских играх в Сочи.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу финок. Шайбы в ворота российской команды забросили Линда Валимаки, Ханна-Риикка Валила и Мишель Карвинен, оформившая дубль.

Отметим, что на групповом этапе подопечные Михаила Чеканов выиграли три матча, но в четвертьфинале уступили Швейцарии. Затем российские хоккеистки обыграли японок, что и позволило им принять участие в матче за пятое место.

Сюжет: Дневники Олимпиады
хоккей сборная России Олимпиада-2014

