"Спартак" одержал победу над рижским "Динамо" по буллитам

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Спартак" одержал победу над рижским "Динамо" в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги. Итог игры решился в серии буллитов.

Основное время закончилось со счетом 1:1. Обе шайбы хоккеисты забили во второй двадцатиминутке – отличились игрок "красно-белых" Артем Воронин и динамовец Патрик Маллен.

В овертайме ни одна из команд не добилась победы, решать исход матча пришлось в серии буллитов – решающую шайбу в ворота "Динамо" забросил Вадим Бердников.

Таким образом, "Спартак" одерживает вторую победу подряд и располагается на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 26 очков.