Москвички заняли II место на зимней спартакиаде молодежи России по хоккею

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

На III зимней спартакиаде молодежи России по хоккею с шайбой среди девушек 1998–2002 годов рождения московские спортсменки заняли второе место, сообщает пресс-служба столичного правительства. Соревнования проходили в челябинском дворце спорта "Юность" и на ледовой арене "Трактор".

В решающих матчах за победу боролись команды Москвы, Челябинской, Московской и Нижегородской областей. В финал вышли Москва и Нижегородская область. Москвички уступили своим соперницам в серии послематчевых бросков со счетом 3:4.

Состязания в рамках III зимней спартакиады проходят по 16 видам спорта. Половина из них уже завершилась. В общекомандном зачете на первом месте сборная Москвы, на втором – спортсмены из Санкт-Петербурга, третье место у Красноярского края.