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Спорт

15 августа 2014, 18:59

Украина отозвала заявку на проведение ЧМ по хоккею в первом дивизионе

хоккей Украина Донецк

Фото: ИТАР-ТАСС

Федерация хоккея Украины официально объявила о том, что приняла решение отозвать заявку на проведение ЧМ-2015 в первом дивизионе в группе А, который должен был пройти в Донецке.

"К сожалению, мы не можем быть полностью защищенными от того, что политическое напряжение в стране не станет помехой для иностранных гостей и болельщиков турнира. Для нас совместно с ИИХФ и еще пятью странами-участницами турнира является приоритетом найти оптимальное решение, которое удовлетворило бы всех. Для этого мы делаем первый шаг и отзываем свою заявку", - говорится в сообщении на официальном сайте федерации.

Заявление об отказе было отправлено в IIHF, а решение о том, где все-таки пройдет этот турнир, как ожидается, будет принято на полугодовом конгрессе IIHF с 18 по 20 сентября в испанском Тенерифе.

Стоит отметить, что готовность принять турнир в случае отказа Украины уже выразила желание принять Польша.

Напомним, что донецкий хоккейный клуб "Донбасс" не примет участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги и сыграет в чемпионате Украины. Такое решение было принято по результатам встречи главы КХЛ Александра Медведева и президента "Донбасса" Бориса Колесникова, которая состоялась в Москве. Оно связано с политической ситуацией, которая сложилась на Украине.

Вместе с тем, "Донбасс" остается членом КХЛ, что оставляет ему возможность впоследствии вернуться в состав ее участников.

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