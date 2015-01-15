ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Торпедо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на своей площадке переиграл нижегородское "Торпедо".

Поединок, проходивший в Москве, завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственную шайбу в первом периоде забросил Стефан Да Коста. Для подопечных Дмитрия Квартального это шестая победа в семи последних матчах чемпионата.

В свою очередь, торпедовцы продлили свою безыигрышную серию, потерпев уже пятое поражение подряд.

Московский клуб продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу КХЛ. На счету "красно-синих" 108 очков, ближайшего преследователя - петербургский СКА - они опережают на 10 баллов.