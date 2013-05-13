Российская сборная победила австрийцев на ЧМ по хоккею

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России по хоккею победила австрийцев в групповом этапе Чемпионата мира. В матче седьмого тура предварительной стадии наши хоккеисты выиграли со счетом 8:4.

Таким образом, россияне набрали 15 очков и возглавили турнирную таблицу группы "Б". Остальные участники пока провели по шесть матчей.

На втором месте сейчас идет сборная США с 15 очками, на третьем – сборная Финляндии, четвертое место занимают словацкие хоккеисты.

В заключительный день группового этапа, 14 мая, состоятся матчи Словакия - США, Франция – Германия и Латвия - Финляндия.