Российские хоккеисты уступили словакам в матче Еврочелленджа

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Сборная России по хоккею уступила команде Словакии со счетом 3:4 во втором матче Еврочелленджа.

Словаки смогли распечатать ворота Александра Еременко уже на 22-й секунде матча, отличился Юрай Микуш. А еще через 12 минут Скокан удвоил результат.

Во втором периоде команды дважды обменялись заброшенными шайбами. На голы Сергея Широкова и Энвера Лисина словаки ответили шайбами Ладислава Надя и Мирослава Шатана. В заключительном отрезке игры Евгений Дадонов сократил разницу в счете до минимума, но большего сборная России добиться не смогла и в итоге проиграла.

Напомним, что в первом поединке подопечные Олега Знарка переиграли словаков со счетом 3:1.