Столичное "Динамо" по буллитам уступило минским одноклубникам

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги московское "Динамо" уступили минскому "Динамо" - 3:2.

Минчане открыли счет в самом начале встречи, цели достиг бросок Дмитрия Мелешко. Однако затем команды долгое время не могли изменить результат на табло.

За 7 минут до финальной сирены Александр Осипов сравнял счет. Райн Веске на 57-й минуте снова вывел хозяев площадки вперед, но столичные хоккеисты усилиями Максима Соловьева ушли от поражения в основное время.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались минчане. Победным броском отметился Андрей Степанов.

Несмотря на это поражение московское "Динамо" остается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции.