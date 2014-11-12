ЦСКА по буллитам обыграл ярославский "Локомотив" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичный ЦСКА на своей площадке переиграл ярославский "Локомотив" по буллитам. Поединок, проходивший в Москве, закончился со счетом 3:2.

По ходу игры армейцы выигрывали 2:0, однако в третьем периоде позволили сопернику отыграться. В составе "красно-синих" отличились Дамир Жафяров и Роман Любимов, на счету которого также и победный буллит. У "железнодорожников" обе шайбы забросил Джефф Плэтт.

Для ЦСКА эта победа стала четвертой подряд, подопечные Дмитрия Квартального сократили отставание от петербургского СКА, лидирующего в турнирной таблице, до пяти очков.

В следующем матче армейцы 14 ноября сыграют на своей площадке с уфимским "Салаватом Юлаевым".