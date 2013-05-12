Сборная России по хоккею победила Словакию и вышла в четвертьфинал ЧМ

Москвичи наблюдают за игрой российской сборной по хоккею в спортбарах

В воскресенье, 12 мая, сборная России по хоккею победила команду Словакии со счетом 3:1, обеспечив себе место в четвертьфинале чемпионата мира. Игра проходила в Хельсинки. Шайбы в ворота противника забросили российские хоккеисты Александр Радулов, Илья Ковальчук и Денис Денисов.

Таким образом, перед последним матчем к групповом этапе российская сборная набрала 12 очков и гарантировала себе место не ниже третьего в турнирной таблице, а значит, и выход в четвертьфинал ЧМ. Последний матч в групповом этапе состоится в понедельник, 13 мая. Россияне встретятся с австрийской командой.