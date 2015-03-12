Александр Овечкин повторил достижение Гретцки и Лемье

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 45-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата с "Рейнджерс". Таким образом, форвард повторил достижение Уэйна Гретцки, Майка Босси, Марио Лемье и Марселя Дионна - всем этим игрокам удавалось забрасывать 45 шайб в семи и более сезонах, сообщает официальный сайт НХЛ.

Россиянин лидирует в списке лучших снайперов сезона НХЛ, опережая на шесть шайб форварда "Рейнджерс" Рика Нэша.

Всего Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге девять полных сезонов и один укороченный из-за локаута. В 746 проведенных матчах он записал на свой счет 884 (467+417) очка при показателе полезности "+57". При этом снайперский рекорд форварда равняется 65 заброшенным шайбам за сезон.

В свою очередь, Гретцки отыграл в НХЛ 20 сезонов, в девяти из которых забрасывал 45 шайб и больше. Босси забрасывал больше 45 шайб за сезон в 9 из 10 проведенных чемпионатов НХЛ, на счет Лемье и Дионна восемь сезонов с 45 и более голами.