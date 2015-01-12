Спорт за неделю: серебро "молодежки" на ЧМ и победная серия ЦСКА

Фото: ТАСС/Елена Руско

Серебряный чемпионат мира для молодежной сборной России и успешное выступление российских биатлонистов на Кубке мира в Оберхофе, победная серия баскетбольного ЦСКА и анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

"Молодежка" выигрывает серебро на ЧМ

6 января в Канаде завершился очередной молодежный чемпионат мира хоккею. Российская команда, возглавляемая Валерием Брагиным, определенно может занести этот турнир себе в актив. Перед стартом мирового первенства букмекеры не рассматривали россиян в качестве фаворитов форума, оценивая их шансы на золото как 6 к 1 - после канадцев, американцев и шведов.

Однако российские хоккеисты преподнесли болельщикам новогодний подарок, дойдя до финала турнира. На пути к решающему матчу наша команда в четвертьфинале разобралась с американцами, а затем в полуфинале лишила шансов на золото шведов.

В финале же россияне дали канадцам слишком большую фору и нагнать соперника не смогли. В начале второго периода подопечные Брагина проигрывали со счетом 1:5. При этом усилиями Барбашева, Толчинского и Голдобина отставание было сокращено до минимума - 5:4. На то, чтобы отыграться в распоряжении сборной России был целый период, однако сравнять счет не удалось.

Фото: ТАСС/Елена Руско

Стоит отметить, что это пятый турнир подряд, когда сборная России занимает место в призовой тройке, начиная с 2011 года, когда под руководством Валерия Брагина команда выиграла чемпионат мира в Баффало. На трех следующих турнирах российская команда выиграла одно серебро (в 2012 году), а также две бронзы (в 2013 и 2014 годах).

В свою очередь, для канадцев эти золотые медали стали первыми с 2009 года. В 2010 и 2011 годах Канада проигрывала в финале, в 2012 – выиграла бронзовые медали, а на двух следующих турнирах оставалась вообще без наград.

Победное шествие ЦСКА в Евролиге продолжается

На прошлой неделе баскетболисты московского ЦСКА одержали вторую победу в рамках Топ-16 Евролиги. На этот раз армейцы обыграли на своей площадке испанский клуб "Лабораль Кутча" - 99:90.

Армейцы удачно провели первую половину игры, уйдя на большой перерыв с преимуществом в 17 очков. Однако гости сдаваться не собирались и в третьей четверти сократили отставание до 9 баллов. В заключительном отрезке игры испанцы несколько раз подбирались к "красно-синим" на расстояние пяти очков, но на большее их не хватило.

Самым результативным игроком встречи с 22 очками и 8 подборами стал форвард москвичей Сонни Уимз. У проигравших отличился защитник Майк Джеймс, набравший 19 очков и отдавший 4 передачи.

Отметим, что в рамках нынешнего розыгрыша Евролиги ЦСКА одержал уже 12 побед подряд. "Красно-синие" приближаются к собственному рекорду, который установили в сезоне-2006/07. Тогда столичная команда выиграла 18 игр подряд.

Золотая эстафета для мужской сборной России

В немецком Оберхофе на прошлой неделе состоялся первый после нового года этап Кубка мира по биатлону. Он стал удачным для мужской сборной России, которая одержала очередную победу в эстафете и завоевала два подиума в спринте и масс-старте, и провальным для женской команды, оставшейся без наград.

Первой гонкой немецкого этапа стала женская эстафета. Три из четырех этапов сложились для россиянок вполне удачно, однако команду подвела Дарья Виролайнен, которой на третьем этапе пришлось отправится на два штрафных круга. Это привело к тому, что наша сборная заняла лишь седьмое место.

Что касается спринта, то лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Глазырина, пришедшая к финишу только 16-й. Масс-старт для россиянок также сложился не слишком удачно. Лучше всех выступила Дарья Виролайнен, которая показала 8-е время.

Этап в Оберхофе может занести себе в актив мужская сборная России. Очередным триумфом нашей команды ознаменовалась эстафетная гонка. Россияне одержали вторую победу на этапах Кубка мира этого года, и третью подряд с учетом Олимпиады в Сочи. В этот раз в составе победителей выступали Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Антон Шипулин. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Лапшин также поднялся на подиум и в спринтерской гонке. Он допустил всего один промах на двух огневых рубежах и уступил лишь легендарному Бьорндалену и французу Мартену Фуркаду, которые прошли дистанцию с таким же количеством штрафных кругов.

Фуркад выиграл и масс-старт, однако второе и третье место осталось за российскими спортсменами. Шипулин, промахнувшись по разу на каждом огневом рубеже, показал великолепную скорость и постоянно догонял лидирующую группу. В результате Антон пересек финишную черту вторым, удостоившись похвалы от Фуркада за свою скорость. Компанию на подиуме Шипулину составил Малышко, промахнувшийся два раза на последнем огневом рубеже.

ЦСКА сильнее "Динамо" в столичном дерби

5 января в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА одержал победу над другим столичным клубом - "Динамо". Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу "красно-синих". Единственный гол в составе победителей на 58-й минуте забил Николай Прохоркин.

Затем армейцы одержали еще две победы и продлил свою победную серию до 7 матчей.

Что касается положения в турнирной таблице, то "красно-синие" остаются на первом месте и опережают петербургский СКА уже на 10 очков. В свою очередь, "Динамо" занимает четвертое место и отстает от идущего третьим "Йокерита" на пять баллов. Однако у "бело-голубых" две игры в запасе.

Что посмотреть на этой неделе

Во вторник, 13 января, в Континентальной хоккейной лиге состоится центральный матч недели - столичный ЦСКА на своей площадке примет петербургских одноклубников. Команды разделяет в таблице уже 10 очков, однако подопечные Вячеслава Быкова не оставляют надежд подобраться к "красно-синим" поближе. Да и победа над принципиальным соперником может добавить команде уверенности.

Кроме того, в этот день состоится противостояние московского и минского "Динамо".

15 января очередной матч Евролиги проведет баскетбольный ЦСКА. Соперником армейцев станет турецкий клуб "Анадолу Эфес". Как и москвичи, стамбульская команда одержала в Топ-16 две победы в двух матчах.

В ближайшую среду также стартует новый этап Кубка мира по биатлону. Спортсмены на сей раз соберутся в немецком Рупольдинге, им предстоит выявить сильнейших в эстафете, спринте и масс-старте.

Даниил Адамов