ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный ЦСКА одержал победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Р-Спорт.

Встреча, которая проходила в московском ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Евгений Коротков (10-я минута) и Симон Хьяльмарссон (43), у минчан отличился Александр Павлович (39).

"Динамо" получило численное преимущество, однако защитник Райан Гундерсон неожиданно подарил шайбу в своей зоне Короткову, и тот ошибкой американца воспользовался. Гости завладели инициативой после удаления Александра Радулова во второй половине периода. Но "Динамо" смогло забить только единожды: ошибкой хоккеистов ЦСКА при смене воспользовался Павлович.

Стоит отметить, что команды потеряли из-за травм своих лидеров. Так, в начале встречи повреждение получил форвард "Динамо" Джонатан Чичу, чуть позже – армеец Муршак.

В третьем периоде хозяева сумели вырвать победу. Радулов и Хьяльмарссон убежали в контратаку "два на два", лучший бомбардир регулярного чемпионата разделался со всей обороной, и шведу оставалось только добить шайбу в пустые ворота. Отыграться во второй раз минчанам не удалось, отмечает Р-Спорт.