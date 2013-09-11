Форма поиска по сайту

11 сентября 2013, 12:41

Спорт

ХК "Спартак" установил новый рекорд КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским "Динамо" столичный "Спартак" установил новый рекорд по продолжительности "сухой" серии. Ее продолжительность на старте турнира в итоге составила 153 минуты и 6 секунд, что является новым высшим достижением, сообщает "Спорт-Экспресс".

В первых двух матчах регулярного сезона красно-белые не пропустили ни одного гола. Однако во вчерашней игре рижские динамовцы смогли пробить вратаря "Спартака" Джеффа Гласса в середине второго периода. В итоге спартаковцы уступили со счетом 3:1.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд по продолжительности сухой серии на старте сезона принадлежал челябинскому "Трактору". В прошлом регулярном чемпионате челябинцы не пропускали на протяжении 122 минут и 50 секунд.

