Старт плей-офф КХЛ и победа "Динамо" в столичном дерби

Фото: ИТАР-ТАСС

Начало плей-офф Кубка Гагарина и возобновление первенства России по футболу, отставка Лучано Спаллетти и удачное выступление российских паралимпийцев, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

На прошедшей неделе в Континентальной хоккейной лиге стартовали матчи плей-офф. Уже сегодня, 11 марта, могут завершиться две четвертьфинальные серии в Западной конференции. Столичные армейцы проигрывают СКА 0:3 и имеют реальные шансы распрощаться с надеждами на борьбу за Кубок Гагарина. В таком же непростом положении находится загребский "Медвешчак", который потерпел три поражения подряд от пражского "Льва".



Обращает на себя внимание небольшой скандал после третьего матча между московскими и петербургскими армейцами. Так, глава департамента судейства КХЛ Александр Поляков заявил после игры, что удалять в овертайме игрока ЦСКА Олега Сапрыкина было нельзя. Напомним, что в дополнительное время победную шайбу СКА забросил как раз играя в большинстве. В итоге, бригаду арбитров отстранили от работы на матчах плей-офф.

Что касается московского "Динамо", то борьба в серии с "Локомотивом" обещает быть крайне упорной. Сейчас подопечные Олега Знарка выигрывают 2:1, однако предстоящий матч ярославцы проведут дома и имеют неплохие шансы выравнять положение в серии. Первые два поединка "бело-голубые" выиграли на домашнем льду (3:2 и 2:0), но в третьей игре "железнодорожники" навязали свою игру действующему обладателю Кубка Гагарина и победили со счетом 2:1.

Из других противостояний отметим неожиданное лидерство нижегородского "Торпедо" в серии с уфимским "Салаватом Юлаевым" (торпедовцы выиграли первые два матча в гостях), а также равную борьбу между "Ак Барсом" и "Сибирью", где обе команды выиграли по одной игре.





Фото: ИТАР-ТАСС

В прошедшие выходные возобновились матчи Российской футбольной премьер-лиги. Центральным матчем тура стало столичное дерби – ЦСКА принимал на своем поле "Динамо". После первого тайма казалось, что армейцам ничего уже не помешает одержать победу. На 12-й минуте Сейду Думбия счет открыл, а на 43-й он же результат удвоил. Но после перерыва команды будто подменили. В течение 25 минут подопечные Дана Петреску отправили в ворота голкипера армейцев Игоря Акинфеева четыре мяча, чем деморализовали соперника. По голу забили Кевин Кураньи и Кристофер Самба, а дубль оформил экс-игрок ЦСКА Юрий Жирков.

После 20-го тура лидером чемпионата России стал московский "Локомотив", уверенно переигравший на своем поле самарские "Крылья Советов". В свою очередь, "Спартак" на выезде уступил грозненскому "Тереку" и на 4 очка отстает от новоиспеченного лидера.

События в мире

Самой же громкой новостью возобновившегося чемпионата стала отставка главного тренера "Зенита" Лучано Спаллетти. Итальянский специалист работал с петербургской командой с 2009 года, успев выиграть два чемпионства. В нынешнем году "Зенит" провел два официальных матча. В игре 1/8 финала Лиги чемпионов "сине-бело-голубые" уступили "Боруссии" 2:4, а в Премьер-лиге не смогли обыграть "Томь". Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Сергей Семак, который в начале сезона завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу.

Лучано Спаллетти. Фото: ИТАР-ТАСС

Выдающиеся результаты демонстрируют российские спортсмены на проходящих в Сочи Паралимпийских играх. За четыре дня соревнований наши спортсмены завоевали 33 медали (11 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых).

Наибольшее количество наград россияне выиграли в первый день Игр – 12 медалей. Особенно постарались биатлонисты. Роман Петушков победил в гонке на дистанции 7,5 километров сидя, Алена Кауфман и Анна Миленина завоевали золото и серебро на дистанции 6 километров стоя. Владислав Лекомцев и Азат Карачурин поднялись на первую и третью ступень пьедестала на дистанции 7,5 километров стоя, а Михалина Лысова и Юлия Будалеева выиграли золото и серебро в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушением зрения. Кроме того, биатлонист Николай Полухин завоевал серебро Паралимпиады на дистанции 7,5 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

9 марта россияне завоевали 5 медалей. Отметим, что наши лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 километров сидя. Лучшее время показал Роман Петушков, серебро досталось Иреку Зарипову, а бронза - Александру Давидовичу. На следующий день наиболее успешной стала гонка на 15 километров для женщин с нарушениями зрения, где наши лыжницы завоевали две медали. Золото досталось Елена Ремизовой, а серебро - Михалине Лысовой. Всего в третий игровой день российские спортсмены выиграли 7 медалей.

После окончания Олимпийских игр в Сочи возобновились соревнования у биатлонистов. Очередной этап Кубка Мира прошел в словенской Поклюке. В мужском спринте удачно выступил Антон Шипулин, занявший второе место. У женщин второй стала дебютантка сборной России Дарья Виролайнен (дочь двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анфисы Резцовой). Однако Дарья менее удачно выступила в гонке преследования, придя к финишу лишь девятой. Восьмое место заняла другая россиянка Ольга Вилухина.

Однако Антон Шипулин смог улучшить свой результат. В гонке преследования олимпийский чемпион Сочи оставил позади всех соперников среди которых были швед Бьорн Ферри и легендарный норвежец Уле Эйнар Бьорндален. Следующий день принес России еще два подиума. Сначала Евгений Устюгов занял третье место в масс-старте (победил Ферри, вторым стал француз Мартен Фуркад), а затем Ольга Зайцева в аналогичной гонке пришла к финишу третьей.

На прошлой неделе стало также известно, что Бьорндален решил продолжить выступления как минимум до чемпионата мира 2016 года. Ранее появлялась информация, что великий норвежец завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Однако спортсмен заявил, что после сочинских Игр вернулся полным энергии и вдохновения. Напомним, что на Олимпиаде-2014 Уле Эйнар выиграл две золотые медали, а всего за карьеру завоевал восемь олимпийских наград высшего достоинства.

Уле Эйнар Бьорнадален. Фото: ИТАР-ТАСС

Продолжает победное шествие в баскетбольной Евролиге столичный ЦСКА. В матче 9-го тура армейцы одолели литовский "Жальгирис" с минимальным перевесом в счете - 88:86. Самым результативным игроком у армейцев стал Милош Теодосич, набравший 16 очков. У проигравших 28 баллов набрал Джастин Дентмон, но это не помогло его команде избежать поражения.

ЦСКА одержал восьмую победу в Топ-16 и сместил мадридский "Реал" с первой строчки в группе F, хотя у испанцев есть матч в запасе.

Что посмотреть на этой неделе

На этой неделе в КХЛ продолжатся четвертьфинальные серии плей-офф Кубка Гагарина. Как уже отмечалось, московский ЦСКА, в случае победы в игре со СКА 11 марта, сыграет как минимум еще один раз в матчах на вылет. В этом случае матч пройдет 13 марта в Санкт-Петербурге. В этот же день московское "Динамо" встретится с ярославским "Локомотивом", а рижские динамовцы сыграют с "Донбассом".



12 марта в плей-офф Восточной конференции пройдут матчи "Адмирал" – "Металлург", "Автомобилист" – "Барыс", "Сибирь" – "Ак Барс" и "Торпедо" – "Салават Юлаев".

С 13 марта биатлонные сборные продолжат выступления на Кубке Мира. Очередной этап пройдет в финском городе Контиолахти. Спортсменам предстоит выявить сильнейших в двух спринтерских гонках. Первая пройдет 13 марта, вторая – 15 марта. 16 марта мужские и женские сборные выйдут на старт гонки преследования.

В четверг очередной матч Топ-16 баскетбольной Евролиги проведет московский ЦСКА. На сей раз соперником российской команды станет сербский "Патризан". А в воскресенье, 16 марта, москвичи отправятся в Волгоград, где в рамках Единой лиги ВТБ встретятся с местным "Красным Октябрем".

11 и 12 состоятся ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Во вторник "Бавария" примет на своем поле "Арсенал" (первый матч - 2:0), а "Атлетико" сыграет с "Миланом" (1:0). На следующий день ПСЖ встретится с "Байером" (4:0), а "Барселона" выявит сильнейшего в противостоянии с "Манчестер Сити" (2:0).

Кроме того, 13 марта махачкалинский "Анжи" в рамках 1/8 финала Лиги Европы сыграет с голландским "Аз Алкмааром". Первый матч пройдет на поле соперника российской команды. Из интересных противостояний отметим матч лидера итальянского чемпионата "Ювентуса" с "Фиорентиной". Также любопытными представляются противостояния "Тоттенхема" и "Бенфики", "Порту" и "Наполи", а также "Севельи" и "Бетиса".



А в конце недели все любители футбола смогут посмотреть матчи 21-го тура чемпионата России. Центральным матчем станет игра команд, находящихся в лидирующей группе – ЦСКА принимает на своем поле "Зенит". Встреча пройдет 15 марта. Московское "Динамо" в этот же день сыграет на выезде с "Кубанью", а "Локомотив" 16 марта встретится с "Амкаром". В понедельник, 17 марта, "Спартак" попробует сломить сопротивление одного из аутсайдеров первенства – "Анжи".

Даниил Адамов