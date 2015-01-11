ЦСКА в овертайме обыграл "Йокерит" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА обыграл на своей площадке финский "Йокерит" - 4:3.

В начала стартового периода команды обменялись заброшенными шайбами - на гол Ере Саллинена хозяева ответили результативным броском Симона Яльмарссона.

Во втором отрезке игры Петр Коукал снова вывел гостей вперед, однако затем Иван Телегин восстановил равновесие в счете. В середине третьего периода Андреас Энгквист сделал счет 3:2, но финскому клубу все-таки удалось отыграться.

Поединок в итоге перешел в овертайм, где Никита Зайцев принес армейцам победу.