"Динамо" проиграло "Локомотиву" в третьем матче серии плей-офф

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное "Динамо" уступило в гостях ярославскому "Локомотиву" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Подопечные Олега Знарка проиграли со счетом 1:2.

"Железнодорожники" распечатали ворота Александра Еременко на 9-й минуте стартового периода - отличился Джефф Плэтт. Затем команды долгое время не могли изменить счет, однако в начале заключительной трети матча Лео Комаров сделал результат ничейным.

Но вскоре ярославская команда усилиями Юрия Петрова снова вышла вперед. За оставшееся время действующий обладатель Кубка Гагарина сравнять счет не смог.

Таким образом, "Локомотив" сократил отставание в серии с "Динамо" - 1:2. Следующий матч пройдет в Ярославле уже завтра, 11 марта. Напомним, для выхода в полуфинал Западной конференции одной из команд необходимо одержать 4 победы.