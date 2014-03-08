Хоккеисты "Динамо" обыграли "Локомотив" во втором матче плей-офф

Фото: ИТАР-ТАСС

Во втором четвертьфинальном матче плей-офф Западной конференции московское "Динамо" на своей площадке обыграло ярославский "Локомотив" и повело в серии 2:0.

Хозяева льда вышли вперед на 16-й минуте первого периода - отличился Максим Соловьев. В начале второй двадцатиминутки форвард смог оформить дубль и удвоил преимущество своей команды.

Ярославцы смогли отыграть одну шайбу за шесть минут до финальной сирены, однако на большее "железнодорожников" не хватило. В итоге, подопечные Олега Знарка одержали победу со счетом 2:1.

Напомним, что первый матч серии динамовцы выиграли только в овертайме, проигрывая по ходу встречи 0:2. Следующие два поединка противостояния пройдут в Ярославле. Для прохода в следующую стадию одной из команд требуется добиться четырех побед.