Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта 2014, 19:53

Спорт

Хоккеисты "Динамо" обыграли "Локомотив" во втором матче плей-офф

Фото: ИТАР-ТАСС

Во втором четвертьфинальном матче плей-офф Западной конференции московское "Динамо" на своей площадке обыграло ярославский "Локомотив" и повело в серии 2:0.

Хозяева льда вышли вперед на 16-й минуте первого периода - отличился Максим Соловьев. В начале второй двадцатиминутки форвард смог оформить дубль и удвоил преимущество своей команды.

Ярославцы смогли отыграть одну шайбу за шесть минут до финальной сирены, однако на большее "железнодорожников" не хватило. В итоге, подопечные Олега Знарка одержали победу со счетом 2:1.

Напомним, что первый матч серии динамовцы выиграли только в овертайме, проигрывая по ходу встречи 0:2. Следующие два поединка противостояния пройдут в Ярославле. Для прохода в следующую стадию одной из команд требуется добиться четырех побед.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
хоккей Динамо Локомотив КХЛ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика