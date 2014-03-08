Московский ЦСКА уступил СКА во втором матче плей-офф Кубка Гагарина

Вратарь ЦСКА Джефф Гласс. Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы проиграли СКА во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу петербургской команды.

Судьба встречи во многом была предрешена в стартовой двадцатиминутке, когда хозяева площадки забросили в ворота ЦСКА три безответные шайбы. На 4-й минуте отличился Виктор Тихонов, через полторы минуты Юрий Александров удвоил результат, а в конце периода Патрик Торесен сделал счет 3:0.

В начале второй трети матча Игорь Фефелов один гол отыграл, но уже через шесть минут Роман Червенка отправил четвертую шайбу в ворота московской команды. Точку в матче поставил канадский защитник СКА Кевин Даллмэн за 12 минут до финальной сирены.

Напомним, первый поединок, состоявшийся 7 марта, также завершился победой команды из Санкт-Петербурга. Подопечные Юкки Ялонена выиграли с минимальным преимуществом - 1:0. Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу СКА. Следующие два матча состоятся 10 и 11 марта в Москве.