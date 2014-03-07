Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта 2014, 06:54

Спорт

КХЛ расторгла контракт Ванделля с хоккейным "Спартаком"

Фото: ИТАР-ТАСС

Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дал нападающему хоккейного "Спартака" Тому Ванделлю разрешение на расторжение контракта с московским клубом.

"По итогам рассмотрения заявления, полученного от Тома Ванделля, хоккеисту было дано разрешение на расторжение контракта со "Спартаком". Было установлено, что задолженность по зарплате перед игроком составляет более двух месяцев. Отмечу, что в дисциплинарный комитет от хоккеистов "Спартака" поступают новые заявления о расторжении соглашений. Их рассмотрение назначено на середину-конец марта", - сообщил "Р-Спорт" глава комитета Александр Кикнадзе.

Третьего марта стало известно, что один из игроков "Спартака" подал в КХЛ заявление о разрыве контракта с клубом, однако имя его не разглашалось.

хоккей Спартак

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика