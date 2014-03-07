КХЛ расторгла контракт Ванделля с хоккейным "Спартаком"

Фото: ИТАР-ТАСС

Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дал нападающему хоккейного "Спартака" Тому Ванделлю разрешение на расторжение контракта с московским клубом.

"По итогам рассмотрения заявления, полученного от Тома Ванделля, хоккеисту было дано разрешение на расторжение контракта со "Спартаком". Было установлено, что задолженность по зарплате перед игроком составляет более двух месяцев. Отмечу, что в дисциплинарный комитет от хоккеистов "Спартака" поступают новые заявления о расторжении соглашений. Их рассмотрение назначено на середину-конец марта", - сообщил "Р-Спорт" глава комитета Александр Кикнадзе.

Третьего марта стало известно, что один из игроков "Спартака" подал в КХЛ заявление о разрыве контракта с клубом, однако имя его не разглашалось.