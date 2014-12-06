Хоккейный ЦСКА разгромил ярославский "Локомотив"

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Столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл ярославский "Локомотив". Встреча завершилась со счетом 4:0.

На 11-минуте счет открыл Игорь Григоренко. А спустя шесть минут удвоил лидерство Андрей Стась. Во втором периоде отличился Ян Муршак, а уже под конец матча Григоренко оформил дубль. При этом голкипер "красно-синих" Станислав Галимов провел пятый матч на ноль в нынешнем сезоне.

Таким образом, армейцы продлили победную серию до двенадцати игр. В следующем матче ЦСКА 10 декабря сыграет в гостях с подольским "Витязем", "Локомотив" в этот же день встретится в Череповце с местной "Северсталью".